Cavese-Palermo, Sorrentino: “Il futuro sarà rosa, Boscaglia sa come si vince. Tifosi, ho un messaggio per voi”

“Non c’è dubbio, spero che domani vinca la formazione di Boscaglia”.

Ha esordito così, l’ex portiere di Torino, Chievo e Palermo, Stefano Sorrentino, che intervenuto ai microfoni de ‘La Repubblica’, ha detto la sua sulla gara contro la Cavese, soffermandosi anche e soprattutto sulla stagione sin qui disputata dai rosanero.

Il nuovo Palermo targato Hera Hora: “Il Palermo non c’entra nulla con questa categoria: è ovvio che anche la serie C ha una sua totale dignità, ma l’ambiente e la città devono avere un altro posto nel calcio italiano». Al di là della trasferta di Cava dei Tirreni, e dei tre punti che è legittimo attendersi, la sensazione è questo Palermo possa trovare lo spunto per risalire e giocarsi tutte le sue opportunità con i play-off. È ovvio che guardando la classifica, chiunque capisce come il discorso legato al primo posto sia chiuso. È altrettanto certo, però, che questa squadra vada considerata un gruppo che può e deve acquisire consapevolezze con il corso del tempo. Insomma, il Palermo ha gradi margini di miglioramento. Questo, comunque, è un campionato diverso da tutti gli altri, prendo ad esempio il derby contro il Catania”.

Boscaglia e la squadra: “L’organico del Palermo, è un organico è di tutto rispetto e i valori tecnici mi sembrano adeguati al campionato. L’allenatore è uno che sa come si fa a vincere. Non resta che dare credito a questo gruppo”.

Un messaggio ai tifosi rosanero: “Sono due le cose che voglio dire loro: la prima è che non vedo l’ora di sedermi sugli spalti del Barbera e assistere ad una partita del Palermo. L’altra è il mio personale “Forza Palermo, sempre!”. E sottolineo sempre. Ho imparato bene quanto ci tengano a questa parola: riassume l’amore immenso per la loro squadra”.