CAVESE-PALERMO, LUPERINI E MARTIN DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto per Cavese-Palermo.

Queste le formazioni ufficiali della gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 14:30 allo Stadio “Simonetta Lamberti”.

CAVESE: 38 Russo; 17 Tazza, 13 Marzupio, 27 De Franco, 3 Ricchi; 21 Matera, 28 Nunziante, 15 Cuccurullo; 7 Russotto, 20 Germinale (C.), 40 Bubas.

Allenatore: Campilongo.

A disposizione: 1 Bisogno, 22 Paduano, 8 Favasuli, 18 Montaperto, 19 Oviszach, 26 Cannistrà, 34 Pompetti, 35 Senesi, 36 Semeraro, 37 Vivacqua, 39 Granata.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 13 Lancini, 6 Crivello (C.); 19 Odjer, 8 Martin, 27 Luperini; 20 Kanoute, 17 Lucca, 14 Valente.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 5 Palazzi, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti, 26 Marong.