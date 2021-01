Cavese-Palermo, i rosanero suonano la carica: Rauti ringrazia Palazzi, Accardi esulta a gran voce

Zero a uno, è questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura dello Stadio “Simonetta Lamberti”.

Prima vittoria del 2021 per la compagine rosanero. Tre punti d’oro in chiave classifica, quelli conquistati dagli uomini di Roberto Boscaglia ai danni della Cavese – ultima in classifica -, in occasione della sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, centrati grazie alle rete messe a segno da Nicola Rauti al 93′.

Chi, al termine della gara, ha esultato come di consueto anche sui propri social, sono i calciatori rosanero. Mediagol.it vi propone alcuni dei post pubblicati dalla squadra sui loro account Instagram.

ANDREA PALAZZI

ANDREA ACCARDI

NICOLA RAUTI