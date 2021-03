Cavese, grave lutto per il club campano: scompare il vice allenatore Vanacore, vittima del Covid 19

Lutto nel Girone C di Serie C.



Non ce l’ha fatta il vice allenatore della Cavese, Antonio Vanacore, colpito dal Covid-19. L’assistente di Sasà Campilongo al club campano, aveva 45 anni e le sue condizioni erano peggiorate nel corso degli ultimi giorni. L’uomo non soffriva di alcuna patologia, ma dopo aver svolto un ciclo di test antigenico con la squadra si è posto in isolamento. La moglie aveva già parlato di vari organi compromessi e oggi la brutta notizia della sua dipartita.