Catanzaro, il dg Foresti contro l’AIC: “Domenica andremo a Potenza, bisogna rispettare la Lega”

Il Catanzaro non ci sta.

Preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste a 22 calciatori, l’Associazione Italiana Calciatori ha indetto lo sciopero della prima giornata del campionato di Serie C, in programma tra sabato 26 e domenica 27 settembre. Il club calabrese, però, non ci sta e attraverso il direttore generale Diego Foresti, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, si è detto pronto a presentarsi a Potenze, nonostante la presa di posizione dell’AIC.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Domenica andremo a giocare a Potenza, è sicuro. La Lega è stata chiara ed è giusto rispettarla, anche perché i precedenti sugli scioperi non hanno portato niente di buono. Sono situazioni che nascono e muoiono lì, sarebbe solo un problema a livello organizzativo”, ha concluso Foresti.