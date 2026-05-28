È tempo di finale, di ritorno. Domani la Serie A conoscerà il nome dell'ultima neopromossa. In campo Monza e Catanzaro, con i brianzoli avanti nel parziale grazie al 2-0 dell'andata. I calabresi sono chiamati a compiere un'impresa, visto il "doppio svantaggio", nel risultato e nell'eventuale pareggio finale - in quel caso passa il Monza, grazie al miglior piazzamento in campionato. Nel frattempo, Alberto Aquilani è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.

Sulla gara d'andata

"Per quello che si è visto in campo, non meritavamo sicuramente un passivo così ampio. Credo ci sia mancato un po’ di cinismo e quando affronti queste squadre, poi lo paghi, perché hanno delle qualità che, in qualsiasi momento, possono far male".

Sulla possibilità di rimontare

"Siamo consapevoli del calcio che proponiamo e di tutti i sacrifici e i meriti che ci hanno portato a giocarci questa partita. Sappiamo che siamo una squadra forte e di avere le armi per provarci. A queso punto non abbiamo nulla da perdere e cercheremo di fare una grande partita, senza snaturare il nostro modo di giocare, quello che ci ha portati fin qui grazie alla condivisione, da parte di tutti, di una stessa idea di calcio".

Le condizioni della squadra

"Le energie sono importanti ma, ora, contano fino a un certo punto: conta molto di più la testa. Quindi è fondamentale l’atteggiamento con cui scendi in campo. A prescindere dalle scelte e dalle formazioni, è giusto approcciare la partita nel modo giusto. Noi non ci dobbiamo snaturare perché siamo una squadra che con le nostre idee e con le nostre forze cercherà di fare la partita come sempre, cercando di segnare gol".

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