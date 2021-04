Catania, Tonucci infiamma il derby: “Mi auguro di rincontrare il Palermo. Ho una gran voglia di..”

Denis Tonucci infiamma il derby più sentito della Sicilia.

Il difensore centrale del Catania ha approfittato dello spazio concessogli durante il format di approfondimento calcistico Corner per affrontare i temi più caldi in chiave Serie C. In particolare, Tonucci ha così analizzato l’ultima sconfitta rimediata dalla compagine etnea: “Il Catanzaro è stato più bravo di noi a sfruttare quei due episodi, ma non è stata una sconfitta così eclatante. Secondo me Calabro se avesse avuto a disposizione anche altri giocatori, tolto l’attacco per me avrebbe giocato con la stessa formazione di domenica“.

Il difensore del Catania ha poi così infiammato il derby più sentito della Sicilia: “Mi auguro di rincontrare il Palermo – afferma Tonucci -, ho una gran voglia di rivalsa visto che il secondo derby non l’ho giocato per la squalifica del cavolo che avevo ricevuto. Mi viene voglia di dire che vorrei battermi contro di loro. Preferirei evitare il Perugia. Anche l’Alessandria la vedo bella compatta, il Como ha fatto un bellissimo campionato”.

