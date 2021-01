Catania, Raffaele senza freni: “Tacopina è benzina pura per noi, adesso abbiamo un obiettivo”

Joe Tacopina è pronto a prendersi il Catania.

Nella giornata di ieri, presso gli uffici della sede operativa a Torre del Grifo Village, l’imprenditore italo-americano e Giovanni Ferraù hanno siglato il contratto preliminare per l’acquisizione del 100% delle quote azionarie del club etneo. Sull’importante passaggio di consegna, si è espresso l’allenatore del Catania, Giuseppe Raffaele, intervenuto in conferenza stampa dopo l’importante vittoria maturata ieri pomeriggio al ‘Massimino’ contro il Foggia.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Noi siamo concentratissimi sul campo. dal primo giorno in cui sono arrivato a Catania ho cercato di concentrarmi dal punto di vista agonistico. La squadra è in evoluzione positiva sotto tutti i punti di vista. La società ha fatto i salti mortali per mettere in moto questa macchina quest’anno e non lasciarla ai box, ora con l’avvento ufficiale dell’avvocato Tacopina, nuovo presidente, non può che essere nuova benzina per noi“.

“Noi abbiamo l’obbligo da sempre di dare il massimo per questa maglia: dobbiamo credere in questa stagione – ha continuato il tecnico rossazzurro -. Andiamo avanti con questa mentalità. Se non si va in campo con la testa al 100% è difficile fare risultato. Siamo contentissimi che la società ha chiuso questa situazione positiva, ma il nostro impegno è sempre stato al massimo e continuerà ad esserlo. È vero che ora si può vivere un filo più ottimisticamente“, ha concluso Raffaele.