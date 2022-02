Catania-Paganese, Baldini: “Tifosi? Abbiamo un obiettivo. Alternanza Sipos-Moro…”

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini, si è espresso sugli obiettivi della compagine etnea, alla vigilia del match contro la Paganese, in programma allo Stadio "Massimino alle 21 e valido per il recupero della 22a giornata del girone C di...

"Ormai si è creato questo legame emozionante con i tifosi e dipende solo da noi continuare a fare questo tipo di prestazioni per convincere tutti a venire allo stadio a darci una mano. La Paganese è una squadra tosta, che potrebbe attenderci per poi ripartire. Non dobbiamo commettere lo stesso errore. Abbiamo cinque giocatori diffidati, alcuni non hanno ancora recuperato al 100% ma abbiamo ancora una giornata completa. Dobbiamo fare punti per allontanarci il più possibile da quella zona e puntare ad un altro obiettivo. La formazione che scenderà in campo? Io sono sempre in difficoltà sul piano delle scelte e questo è un complimento che faccio a questi ragazzi perché sono veramente in difficoltà. Tutti stanno bene compreso chi non gioca, che non sta scendendo in campo non per demerito proprio ma per mie scelte, sebbene tenga sempre in considerazione tutti. A Sipos manca un po’ di serenità. Non è stato semplice per lui essere l’alternativa a Moro in gran parte delle partite. È un ragazzo che meriterebbe la titolarità per quanto dà a livello di prestazione alla squadra. Appena posso lo metto dentro perché lo reputo un giocatore di prospettiva avendo una fame ed una disponibilità al lavoro incredibile".