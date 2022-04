Catania, Mancini assente per il rogito: mancano i 375mila euro, cessione a rischio

La mancata presenza dell'imprenditore laziale Benedetto Mancini per la firma dell'atto notarile di vendita del Catania potrebbe comportare la definitiva, quanto amara, conclusione del capitolo legato alla cessione del club etneo

Nuovo scoraggiante capitolo per il futuro del Catania. Il club etneo ha diramato un comunicato ufficiale nel quale viene resa nota l'assenza di Benedetto Mancini e dei suoi rappresentanti nell'incontro fissato nello studio del notaio Andrea Grasso. Un epilogo che sembra decretare una nuova pagina nera per la storia del Catania, con la deadline di oggi che adesso vede il Tribunale dover agire di conseguenza anche e soprattutto al mancato versamento dei 375.000 euro per il saldo del prezzo societario.