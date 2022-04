Catania, la gara contro il Latina in sospeso: oggi il verdetto del Tribunale

Il Tribunale è chiamato ad esprimersi: si attende che in giornata Benedetto Mancini versi i 175 mila euro mancanti

Mediagol ⚽️

"Catania-Latina in sospeso. Oggi il verdetto del Tribunale". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla grave crisi societaria che attanaglia il Catania. Quale futuro per il club etneo? La prevendita per assistere alla sfida tra i rossazzurri ed il Latina non è partita, il Tribunale non si è ancora espresso. Ma nella giornata di oggi sono attese novità.

LA SITUAZIONE - Benedetto Mancini, l'imprenditore ed ex patron del Latina che si è aggiudica l'asta per rilevare il ramo d’azienda del club fallito lo scorso 22 dicembre, invece di versare i 500 mila euro richiesti dal bando pubblico, ha messo a disposizione una caparra di 125 mila euro. Mentre il 5 aprile, fuori tempo massimo, ha versato 200 mila euro. Mancano all'appello 175 mila euro, che Mancini dovrebbe versare entro oggi. Tuttavia, "ieri non s’è mossa foglia. Il Tribunale ha ricevuto un altro resoconto dalla curatela. Ieri ci si aspettava una risposta, ma dietro a questo silenzio c’è evidentemente la necessità di aspettare l’ultima mossa di Mancini per tutelare i lavoratori che devono percepire gli stipendi e non li hanno ancora ricevuti e per continuare l’attività", scrive la Rosea.

Nonostante la gara in sospeso ed in attesa della decisione del Tribunale, la squadra di Francesco Baldini continua ad allenarsi a Torre del Grifo in vista del match in programma domenica 10 aprile, allo Stadio "Massimino". Una partita oggi a rischio. Seguiranno aggiornamenti...