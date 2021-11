Catania, Baldini: “Conosciamo la forza del Palermo. Classifica? Non la guardiamo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catania alla vigilia della sfida contro la Vibonese

Il Catania si proietta alla sfida contro la Vibonese , match posticipato circa dieci giorni fa a causa di un forte nubifragio che mise in ginocchio la città siciliana. Il tecnico della compagine etnea, Francesco Baldini , intervenuto in conferenza stampa, si è soffermato sul match in programma mercoledì 10 novembre (ore 20.30).

"Ho ricevuto buone indicazioni. I ragazzi a disposizione stanno bene e sono pronti per affrontare questa partita. La Vibonese nelle ultime sei partite ha perso solamente con il Palermo e sappiamo la forza dei rosanero, poi ha sempre fatto risultato, viene da un percorso positivo. La classifica non la guardiamo ma è sempre importante. La possibilità di entrare in zona Play Off gratifica, ma noi dobbiamo fare più punti possibili scendendo sempre in campo per vincere. Bisogna mettere fieno in cascina. Grande feeling con i tifosi? Un legame che ci ha portato avanti in questo periodo difficile. Abbiamo voglia di continuare insieme ai nostri tifosi questo percorso. Mi auguro - ha detto Baldini come riporta tuttocalciocatania.com - che domani ci sia tanta gente allo stadio e che alla fine possa essere una festa perchè lo meritiamo tutti. I ragazzi sicuramente ce la metteranno tutta. Parola d’ordine? Lotta. Che dobbiamo fare domani, un recupero fondamentale. I ragazzi dovranno metterci più di quello che hanno messo finora".