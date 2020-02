Castagnini-Mediagol: “Stop di Santana grave perdita non solo sul piano tecnico. Il suo futuro? Rispondo così. I nostri tifosi…”

L’infortunio occorso a Mario Alberto Santana ha penalizzato pesantemente il percorso del Palermo di Pergolizzi .

L’attaccante esterno argentino era tornato in rosanero a distanza di diversi anni per aiutare il club di Dario Mirri a conquistare la promozione in Serie C e tornare nell’universo del calcio professionistico. Una favola calcistica troncata sul più bello, a causa del grave infortunio patito dall’ex Fiorentina nel corso della sfida contro l’Acireale. Rottura sottocutanea del tendine d’Achille, il Palermo ha perso inopinatamente il suo leader tecnico e carismatico, con inevitabili ripercussioni significative sul rettangolo verde ed anche all’interno dello spogliatoio. Il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata alla redazione di Mediagol.it, è tornato sullo stop del calciatore e lanciato un chiaro messaggio in ottica futura.

“Infortunio Santana? Mario è un giocatore di carisma e di personalità che purtroppo ha subito un infortunio importante e di conseguenza a causa di questa assenza abbiamo perso qualcosa sotto tutti i punti di vista. Al posto suo abbiamo comprato Roberto Floriano che ha grandi qualità e grande esperienza, avendo già vinto questo campionato con il Bari. L’infortunio di Santana è stat0 senza dubbio una perdita significativa sotto diversi punti di vista, ma purtroppo questo è il calcio e quindi gli infortuni ci possono stare. Rivedremo Santana in campo da calciatore con la maglia del Palermo? Non dipende da me ma da principalmente da Mario, spero di si. Una cosa è certa, noi lo aspettiamo a braccia aperte. Tifosi Palermo? Ai tifosi bisogna solo dire grazie perché sia in trasferta che in casa accompagnano sempre con encomiabile passione e attaccamento i nostri ragazzi, nella sfida di domenica contro l’FC Messina c’era un pubblico di Serie A e non di Serie D. Ai tifosi possiamo dire che daremo tutto per vincere questo campionato e sono sicuro che tutti insieme la spunteremo. Siamo davvero felici e fiduciosi anche perché abbiamo dei tifosi davvero straordinari”.

