Castagnini-Mediagol: “Polemiche col Savoia? Penso solo al Palermo. Noi i più forti, sono gli altri a doversi preoccupare. Su Pergolizzi…”

Il Palermo si concentra esclusivamente sul perseguimento del suo obiettivo e dribbla ogni forma di polemica.

Il direttore sportivo dei rosanero, Renzo Castagnini, in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, si è soffermato sulla stagione del club rosanero ed in particolare sulle critiche rivolte da parte di pubblico e media specializzati al tecnico della capolista, Rosario Pergolizzi.

“Polemiche mediatiche con il Savoia? Io penso soprattutto al Palermo, i campani sono una squadra che sta facendo bene ma a dirla tutta non mi interessa molto. Credo che il Palermo sia la squadra più forte e credo che gli altri si debbano preoccupare e non noi, dobbiamo lavorare sodo tutti i giorni senza pensare a nessuno ma solo a noi stessi. Io leggo poco e ascolto poco, guardo solo quello che succede. Mister Pergolizzi? Credo che per lui parlino i risultati con la squadra che è prima in classifica fin dalla prima giornata di campionato e con cinque punti sulla seconda a dodici domeniche dalla fine. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Nuova Juventus di Sarri? Maurizio è un mio amico, preferisco non addentrarmi troppo su questo argomento perché finirei per dire cose che sono più dettate dal cuore che dalla mente”.