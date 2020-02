Castagnini-Mediagol: “Il retroscena su Lucca, ci darà soddisfazioni. Silipo? C’é un segreto sul suo futuro. La verità su Rizzo Pinna…”

Il Palermo culla dei giovani talenti di prospettiva.

La cura meticolosa nella selezione dei profili under in questa stagione, gioco forza, ha contrassegnato il mercato del club rosanero.

Il direttore sportivo del club di Viale del Fante, Renzo Castagnini, in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, si è soffermato in particolar modo sull’acquisto messo a segno nell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato: del giovane talento scuola Torino, Lorenzo Lucca. Il centravanti classe ’00 è arrivato a Palermo dopo la significativa esperienza con la formazione Primavera granata con la quale nella scorsa stagione aveva realizzato 16 reti in 18 presenze. Il dirigente rosanero si èinoltre espresso sull’approdo alla corte di Rosario Pergolizzi di un profilo talentuoso ed interessante come quello di Andrea Silipo. L’ex dirigente di Brescia e Juventus ha analizzato con la consueta schiettezza la stagione fin qui calcisticamente tormentata di Andrea Rizzo Pinna.

“Lucca? Era un ragazzo che avevamo già chiesto ad agosto con il Torino che però ha preferito non privarsene, ricordiamo che ha fatto bene con la Primavera del Brescia. Parliamo di un attaccante molto giovane che già conoscevamo, un profilo dal fisico straordinario che da qui al termine della stagione potrà darci soddisfazioni, ricordiamo che finora ha comunque giocato con i ragazzi mentre adesso si rapporterà con i più grandi. Dobbiamo vedere e valutare quale sarà l’impatto, siamo fiduciosi. Silipo? Un giocatore che ha una qualità straordinaria ed è davvero giovane, deve adattarsi a questo campionato perché aveva giocato solo con i pari età. Ha delle caratteristiche importanti e può giocare sia da attaccante esterno che da trequartista, dipende da lui e da come si adatterà sul piano tattico, anche se l’impatto con la nuova realtà direi che è stato buono. Deve continuare a lavorare perché la Serie D a Palermo è un campionato duro e difficile, credo però che sia sulla strada buona. Prestito secco o esiste una sorta di prelazione o diritto di riscatto sul cartellino? C’è una sorta di… qualcosa esiste, vedremo in futuro come agire e cosa potremo realmente fare Rizzo Pinna è un buonissimo giocatore che delle volte nei campionati si creano delle situazioni che sono così, tante volte è successo, per me Rizzo Pinna è e rimane un buon giocatore, credo che possa avere il suo spazio da qui alla fine del campionato, è un ragazzo serio che si allena bene e che ha delle qualità. Speriamo che anche lui abbia le giuste possibilità perché è un ragazzo che si allena bene e dà tutto”.