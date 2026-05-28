Continua a tenere banco il tema delle convocazioni di Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim della nazionale italiana, per le due amichevoli di giugno, contro Lussemburgo e Grecia. Anche Antonio Cassano ha parlato della scelta dell'ex allenatore del Palermo di convocare quasi esclusivamente ragazzi dell'U21, nel corso della trasmissione Viva el Futbol.

La critica

La scelta di concedere la maglia della nazionale maggiore a tanti giovani non è stata condivisa a pieno da parte di Cassano. L'ex calciatore, ormai noto per i suoi giudizi pungenti e particolarmente diretti, ha criticato aspramente la scelta di Baldini. Durante la trasmissione, Lele Adani e Nicola Ventola hanno appoggiato la scelta del c.t. a interim, e durante il dibattito Cassano ha espresso il suo pensiero, sottolineando il suo disappunto. "Non abbiamo allenatore, non abbiamo un presidente della FIGC - dice Cassano - siamo una delle nazionali più prestigiose al mondo e ci presentiamo a fare due amichevoli con tutti ragazzini. Stiamo facendo l'ennesima figuraccia a livello mondiale."

Nei prossimi giorni, Silvio Baldini verrà intervistato in vista delle amichevoli, e non è da escludere una risposta a queste dichiarazioni, o una motivazione aggiuntiva alla scelta forte di puntare sui ragazzi dell'Under 21 per queste due partite. Nel frattempo, il dibattito sui social continua, e anche Cassano ha voluto esprimere il suo giudizio.

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