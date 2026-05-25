L'aveva annunciato con particolare autorevolezza, adesso è ufficiale. Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim della nazionale italiana, ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli di giugno, contro Lussemburgo e Grecia.

Spazio ai giovani

In maniera coerente, Baldini ha lanciato un segnale forte già qualche giorno dopo la terribile sconfitta contro la Bosnia, e la lista di oggi conferma la sua scelta di puntare su quel blocco di ragazzi che ha allenato, e probabilmente continuerà ad allenare. Dunque spazio agli under 21, con l'aggiunta di qualche pedina che in nazionale ha già fatto qualche comparsa. L'unico "superstite" è capitan Donnarumma, ma sarà Baldini a scegliere il minutaggio dei tre portieri convocati.

Le amichevoli

Lussemburgo -Italia, 03 giugno 2026, ore 20:45;

-Italia, 03 giugno 2026, ore 20:45; Grecia-Italia, 07 giugno 2026, ore 21:00;

La lista completa

Portieri: Daffara, Donnarumma, Palmisani;

Difensori: Ahanor, Bartesaghi, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Mane, Palestra, Reggiani;

Centrocampisti: Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli, Venturino;

Attaccanti: Camarda, Cherubini, Ekhator, F.P.Esposito, Fini, Inacio, Koleosho;