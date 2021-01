Caso Zaniolo, interviene Madalina Ghenea: “Nicolò un bravissimo ragazzo, ma io mi fidanzo dopo un anno, non 25 giorni”

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda Nicolò Zaniolo-Madalina Ghenea.

Rimangono accesi i riflettori sul nuovo flirt di Nicolò Zaniolo con l’attrice e modella romena, Madalina Ghenea. Dopo la nota diffusa tramite social dei suoi legali, la bella showgirl, è tornata a parlare – tramite Instagram – facendo ulteriore chiarezza sul suo legame con il numero 22 giallorosso.

“Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Come ha scritto lui lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati”.

“Io di solito – ha continuato la modella – mi fidanzo dopo un anno di conoscenza, non dopo 25 giorni”.