Caso Stadio Palermo, Amici Rosanero: “Chiesto incontro ad Orlando, non ammettiamo ritardi”

Questione Stadio Renzo Barbera.

Lo scorso 16 giugno il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Palermo ha denunciato in una lettera che l’impianto di Viale del Fante risulterebbe essere stato utilizzato dalla SSD Palermo senza una adeguata convenzione e senza che, dal relativo utilizzo, sia stato riscosso dal Comune di Palermo alcun corrispettivo. Da questa denuncia è nata una lunga querelle, tanto da portare la società a richiedere la disponibilità di un altro campo omologato per la Serie C. La concessione, infatti, tarda ad arrivare.

Palermo, convenzione “Renzo Barbera”: Orlando intende deliberarla entro metà luglio

È per questa ragione che Amici Rosanero, associazione che è entrata a far parte del capitale sociale della SSD Palermo grazie all’azionariato popolare, ha annunciato attraverso un comunicato di avere sollecitato il Sindaco Leoluca Orlando a fare luce sulla questione e trovare al più presto una soluzione.

“Cari Amici Rosanero,

come anticipato nei giorni scorsi, ieri, si è svolta la prima seduta della consulta, organismo previsto dallo statuto del Palermo del quale fanno parte il Dott. Leonardo Guarnotta in rappresentanza del Comune di Palermo, l’ Avv. Santi Magazzù, per la società rosanero e in qualità di nostro rappresentante Vito Chimenti.

La riunione, che si è tenuta in videoconferenza come da prassi per l’attuale momento che si sta vivendo, ha visto la partecipazione di tutti e tre i componenti che hanno prima di tutto provveduto ad eleggere Leonardo Guarnotta a presidente della Consulta. La seduta data la delicatezza ed importanza del tema è stata incentrata interamente sulla vicenda stadio. Su sollecitazione del nostro rappresentante, di concerto con l’Avv. Magazzu’, si è quindi dato mandato al presidente Guarnotta di organizzare in tempi brevissimi un incontro con il sindaco, Leoluca Orlando, per discutere di una vicenda che non può ammettere ritardi“.

Il Palermo e l’associazione “Amici Rosanero”, Amenta: “In assemblea grande trasparenza. Capitale per la C? Ecco cosa penso”