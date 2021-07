Caso rimborsi, squalificati arbitri Pasqua e La Penna: rischiano la radiazione

I due arbitri di serie A, coinvolti nel caso-rimborsi, sono stati squalificati rispettivamente per 13 e 16 mesi

Dopo l’indagine e il processo per le presunte note spesa gonfiate, la Commissione disciplinare dell'Aia ha squalificato per 13 mesi Federico La Penna e per 16 Fabrizio Pasqua. Se la sanzione non verrà ridotta o cancellata, per i due direttori di gara ci sarà lo stop definitivo poiché il regolamento prevede che gli arbitri che subiscono nei 10 anni precedenti pene superiori ad un anno di squalifica non possono mantenere il ruolo.