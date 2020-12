Casertana, il tecnico Guidi: “Sarà un onore giocare al ‘Barbera’, Palermo costruito per fare campionato di vertice”

Il Palermo domenica pomeriggio affronterà la Casertana nella gara valida per la 15a giornata del campionato di Serie C.

Palermo-Casertana, possibili positivi al Covid tra i campani: la società rinvia la partenza, il comunicato ufficiale

I rosanero dovranno provare a riscattare la sconfitta rimediata in quel di Foggia dove, oltre al risultato negativo, anche la prestazione è stata da dimenticare. Il tecnico della compagine campana, Federico Guidi, è intanto intervenuto in conferenza stampa due giorni dal match del ‘Barbera’.

Coronavirus Palermo, torna in vigore il divieto di stazionare in strada: Orlando pronto a firmare nuova ordinanza

“Vogliamo dare continuità di prestazioni e risultati, la cosa importante è muovere la classifica consci però che non giocheremo su un campo facile. Il Palermo è stato costruito per disputare un campionato di vertice e ha in rosa calciatori di qualità e di livello. I rosanero possono anche contare su un tecnico di grande levatura quale Roberto Boscaglia che ha dalla sua parte giocatori importanti e più che esperti. Parliamo di una squadra dai valori elevati che non ha raggiunto risultati positivi all’inizio della stagione a causa del Covid che senza dubbio gli ha tarpato le ali. Non posso nascondere come giocare contro una squadra del genere ci dia delle motivazioni particolari e siamo felici di poterlo fare in uno stadio come il ‘Renzo Barbera’”.