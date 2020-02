Carrozzieri-Mediagol: “Amo il Palermo e lo seguo sempre. Bravi Mirri-Di Piazza, ma non hanno la forza per tornare in A…”

Carisma, leadership e personalità.

Moris Carrozzieri, ex centrale difensivo classe 1980, è rimasto nel cuore di tutti i tifosi rosanero. Atalanta, Sampdoria e Palermo tra i club più importanti nella carriera del calciatore abruzzese. All’ombra del “Barbera”, Carrozzieri ha giocato dal 2008 al 2011, giocando anche da subentrato la finale di Coppa Italia tra Palermo ed Inter allo stadio Olimpico di Roma, punto calcisticamente apicale dell’era Zamparini.

Dopo il crack finanziario e la cancellazione dal panorama del calcio professionistico della vecchia società, il nuovo Palermo di Mirri e Di Piazza è ripartito dalla Serie D. Moris Carrozzieri continua a seguire il cammino del club rosanero anche negli inferi del dilettantismo come conferma in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it

“Sono rimasto molto legato al Palermo e ammetto di continuare seguire molto i rosanero attraverso i social e le diverse testate giornalistiche. Mi piace ricordare l’affetto della gente, qui ho tanti amici e infatti di tanto in tanto vengo in città per venirli a trovare, speriamo che il Palermo possa vincere questo campionato. Amo i colori rosanero, ho visto giocare la squadra e dispiace che ci sia stato un periodo di calo, comunque fisiologico nell’arco di una stagione, dopo che si erano accumulati 13 punti di vantaggio. Il Palermo però non deve permettersi queste cose perché è una squadra blasonata per la categoria, un gruppo che a livello tecnico e di nomi è superiore agli altri del girone. Gli infortuni di Sforzini e Santana, due pedine importantissime, hanno certamente creato un po’ di scompiglio, sono entrambi due giocatori fondamentali per qualità ed esperienza. Lo si è notato subito dalle tre reti realizzate da Nando nelle ultime due uscite. Adesso aspettiamo con ansia il rientro di Mario che è un calciatore imprescindibile per questo Palermo. Nuova proprietà? Non penso che i vertici attuali abbiano le forze economiche per riportare i rossonero in Serie A, l’anno prossimo faranno la Lega Pro ( Serie C) ma ci vorrà sempre un imprenditore da affiancare a questi soggetti per tornare ai fasti di un tempo. A Mirri e Di Piazza va fatto un plauso perché hanno preso la squadra in Serie D, stanno facendo un buon lavoro e vogliono riportare il calcio professionistico in città. Non penso abbiano le potenzialità per riportare il Palermo in A, come da loro dichiarato, però quello che stanno facendo per aiutale il club a risalire la china è encomiabile”.