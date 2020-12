Capodanno 2021, gli auguri di Orlando: “Cambiare per diventare migliori, dobbiamo avere cura dell’altro”

“Buon anno Palermo. Buon 2021”.

Esordisce così il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel consueto messaggio di auguri ai cittadini in vista dell’anno che sta per cominciare.

“Che sia un anno nel quale si possa continuare questo cammino di allontanamento dal tunnel terribile della pandemia e si possa costruire con sempre maggiore energia una realtà rinnovata, per tornare ad essere non come eravamo prima di questa pandemia, ma tornare ad essere come eravamo prima con gli insegnamenti che nascono da questo terribile momento. Sono l’attenzione e la cura per l’altro, l’attenzione e la cura per la salute, l’affermazione del diritto alla vita di tutti e di ciascuno, e il richiamo alla responsabilità”.

“Vogliamo essere liberi dalla paura e per farlo dobbiamo avere cura dell’altro, di noi stessi, dei nostri cari, avere cura dell’ambiente – ha proseguito il primo cittadino -. Questo è l’augurio che faccio a tutti i palermitani, sapendo che il cambiamento è possibile, ma dipende da tutti noi, da ciascuno di noi. Ognuno faccia la propria parte per lasciarci alle spalle questo terribile anno in cui tante emergenze hanno soffocato e messo in ombra il progetto di futuro”, ha concluso Orlando.