Caos Trapani, l’avvocato Castelli: “Giovedì il club granata sarà dei trapanesi, vi spiego”

“Giovedì il Trapani sarà dei trapanesi”.

Parola di Carmelo Castelli. Così, al termine dell’incontro dal notaio tra il comitato, Gianluca Pellino e Fabio Petroni, collegato in videoconferenza, l’avvocato trapanese, intervenuto ai microfoni del portale ‘Trapanigranata.it’, in rappresentanza del Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, ha spiegato di aver raggiunto per la cessione delle quote societarie per un euro. Un passaggio di proprietà che per completarsi necessita dell’intervento di Alivision, che avrebbe dato già la sua disponibilità: “Ancora non possiamo dire di aver acquistato il Trapani. Si sono fatti i primi passi necessari per l’acquisizione da parte dei trapanesi, ma sono molto soddisfatto. Per noi rappresenta una grandissima soddisfazione e una grandissima vittoria. Il giorno 1 ottobre davanti al sindaco si presenteranno gli imprenditori trapanesi per definire tutto. Una tempistica un po’ lunga dettata esclusivamente da problemi tecnici con il passaggio di proprietà intermedio”.