Caos Sambenedettese, è crisi nera: Maxi Lopez e Montero pagano la trasferta di Pesaro

In attesa di nuove evoluzioni sul fronte societario e in particolare in merito alla trattativa fra Domenico Serafino e Kim Dae Jung, col secondo che sarebbe molto vicino all’acquisizione del pacchetto di maggioranza, in casa Sambenedettese la crisi si fa sempre più nera.

Sul fronte economico la situazione appare tutt’altro che rosea tanto che, per inadempienze legate al pagamento degli stipendi, è in arrivo una penalizzazione per il club. Secondo “La Nuova Riviera”, però, nelle ultime settimane anche le spese legate alle trasferte sarebbero diventate un problema. Lo scorso fine settimana infatti, come riportato dal quotidiano, Maxi Lopez e Paolo Montero avrebbero messo mani al portafoglio per evitare il forfait in occasione della sfida contro il Pesaro. Sarebbero stati il centravanti e il tecnico della Sambenedettese, dunque, a farsi carico delle spese legate alla trasferta nelle Marche evitando così un pesante 3-0 a tavolino.