Camacho racconta del suo ritiro: “Ho decido di appendere gli scarpini al chiodo per un motivo”

Ignacio Camacho appende gli scarpini al chiodo.

Una decisione sofferta quella del centrocampista spagnolo, che lo scorso settembre a 30 anni – a causa di una serie di infortuni avuti negli ultimi anni -, ha deciso di dire addio al calcio giocato.

“Durante i tre anni mi sono reso conto che dopo ogni operazione non tornavo – ha raccontato il classe ’90 ai microfoni del portale ‘Gianlucadimarzio.com’ -. La mia testa e il mio desiderio mi hanno fatto entrare in campo, ma la realtà è che ogni allenamento, ogni partita è stato un calvario. Nei mesi precedenti alla mia ultima partita, due anni fa, mi vergognavo ad allenarmi con i miei compagni perché ero al 30% della mia condizione – spiega – Poi arrivava la partita e con l’adrenalina giocavo 90 minuti, prendevo un antinfiammatorio e andavo avanti, ma mi stavo prendendo in giro. Prima o poi sapevo che dovevo subire un intervento chirurgico, ha spiegato Camacho.