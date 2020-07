Calendario Serie A 2019/20, la Lega ufficializza date e orari della 38^ giornata di campionato: il programma

Il campionato di Serie A 2019/20 si avvia verso la fine: la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 38^ giornata.

Dopo lo stop forzato dei campionati e il successivo ritorno in campo della Serie A avvenuto lo scorso 20 giugno, la stagione 2019/20, si avvia ormai alle battute finali. Proprio questa mattina, la Lega, ha annunciato in una nota gli orari della 38esima e ultima giornata di Serie A. Il turno, che si svolgerà tra il 1 e il 2 agosto, prevede un vero e proprio ritorno alle origini per il massimo campionato italiano: le partite, infatti, verranno spalmate con le consuete fasce orarie alle 18 e alle 20.45.