Calciomercato Serie C, due colpi per Bari e Catania: Marras da De Laurentiis, etnei vicini a Sarao

Il calciomercato è in continua evoluzione anche per la terza divisione italiana.

I club di Serie C si muovono sul mercato per gettare le basi progettuali in vista della prossima stagione di campionato. Nel girone C, il più complicato tra i tre della competizione, quello di pertinenza anche del Palermo, saranno presenti piazze importanti come Avellino, Bari, Catania, squadre ambiziose come Juve Stabia, Ternana o Trapani. E alcune di queste sono già molto attive nella sessione di calciomercato estiva iniziata l’uno settembre che arriverà al gong finale il cinque di ottobre. Tutte contendenti del club rosanero per la corsa al titolo che vale la promozione nel campionato cadetto, obiettivo più o meno dichiarato da molte compagini del girone meridionale di Serie C.

Tra queste, come riportato dal sito Tuttoc.com, il Catania e il Bari del patron Luigi De Laurentiis hanno già piazzato alcuni importanti colpi per rinforzare il proprio organico. Gli etnei, infatti, hanno trovato l’accordo per l’ingaggio di Manuel Sarao, attaccante della Reggina con un passato al Cesena e profilo sondato dal Palermo fino a qualche settimana fa. Il club pugliese, invece, è in attesa dell’arrivo in città di Manuel Marras, ormai prossimo a diventare un ex calciatore del Livorno. Il classe 1993, dopo aver ultimato il classico iter burocratico e sanitario, si aggregherà al resto dei compagni per preparare la stagione ormai alle porte.

