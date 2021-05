Calciomercato Sassuolo, Locatelli apre le porte al PSG: “Vedere Verratti, Kean e Florenzi..”

Parola a Manuel Locatelli.

L’ex centrocampista del Milan, attualmente alla corte di Roberto De Zerbi, ragiona sul proprio futuro alludendo ad un possibile salto di qualità. Dinamismo, qualità e quantità: questo l’identikit del centrocampista del Sassuolo. L’inizio difficile con la maglia rossonera, la svolta con l’ex coach del Palermo. Il profilo di Manuel Locatelli piace a diversi top club europei e lo stesso playmaker ha dato un indizio nell’intervista rilasciata al quotidiano francese L’Equipe.

Vedere Verratti, Florenzi e Kean farsi valere al Psg fa venire voglia di andarci anche a me”, ha ammesso Locatelli. “Se mi piacerebbe giocarci? Certamente. Il Psg è un club di fama mondiale e io sono aperto ad un’esperienza all’estero oltre che in Italia. Mi piacerebbe avere quel tipo di opportunità in un top club e in una grande città.