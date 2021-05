Calciomercato Parma, accordo raggiunto con l’ex Palermo Maresca: sarà il nuovo tecnico dei Ducali

Enzo Maresca si prepara ad iniziare la sua nuova avventura al Parma.

Non più solo una suggestione: Enzo Maresca è pronto ad iniziare una nuova parentesi in Italia, questa volta in Serie B e più precisamente sulla panchina del Parma. Il tecnico del Manchester City Under 23, che ha appena trionfato in Premier 2, avrebbe trovato un accordo di massima con la dirigenza gialloblù e per questo potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore. A riportare la notizia è “Gianlucadimarzio”.

L’ex centrocampista di Palermo e Juventus, da tempo nel mirino di Kyle Krause, piace per la sua idea di calcio, cambiata, dai tempi della sua breve parentesi all’Ascoli. Salvo inattesi colpi di scena, dunque, sarà Enzo Maresca il nuovo tecnico del Parma. Profilo su cui la dirigenza sembra intenzionata a puntare per tentare l’immediato ritorno in Serie A dei Ducali.