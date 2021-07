Calciomercato, parla l’agente di Ahmedhodzic: “Contatti con Atalanta e Napoli”

L'agente di Anel Ahmedhodzic, calciatore svedese classe 1999 in forza al Malmö , parla del futuro del suo assistito, accostato negli ultimi giorni a Napoli e Atalanta.

Markus Rosenberg, agente del giovane Anel Ahmedhodžić, ha parlato ai microfoni di "Tuttomercatoweb" a proposito del futuro del suo assistito, nelle ultime ore accostato a Napoli e Atalanta: "Posso confermare, ho parlato con Atalanta e Napoli. Anche con altri club, ma queste due sono le opzioni più concrete. Non posso dire molto altro, nulla è firmato e tutto è possibile. L'Italia esercita un grande fascino, è un paese dalla grande cultura e gli ultimi Europei lo dimostrano. E c'è un grande campionato con squadre di qualità. Certamente Anel lo vedrei bene già ora nel massimo campionato italiano, è pronto. Ma, come già detto, tutto può accadere".

Rosenberg si sofferma poi sulla valutazione del cartellino del giocatore svedese, che si aggira intorno ai 5-7 milioni di euro: "Non entro nel dettaglio di questi rumors. Anel è un talento emergente con grandi margini di crescita. Ho letto le speculazioni fatte dai media circa le richieste del Malmö, ma quel che posso dire è che non è stato fissato un prezzo e in ogni caso un prezzo è sempre negoziabile. Dipende dalle parti coinvolte nella trattativa. Se arriva la giusta offerta le parti lavoreranno affinché il trasferimento vada in porto".

Chiosa finale sul futuro radioso che, secondo l'agente, aspetta il ragazzo in un grande club: "L'interesse dei grandi club è sempre lusinghiero e Anel ha dimostrato in Svezia di poter giocare ai massimi livelli, vincendo l'Allsvenskan con il Malmö e venendo nominato miglior difensore e miglior giovane giocatore in Svezia. Ha esordito con la nazionale bosniaca giocando alla grande contro la Francia di Mbappé. Per questo dico che è pronto al pass successivo. Cerchiamo un buon club che abbia un progetto per Anel. Un club in cui possa crescere. Già ora è un grande calciatore e ha un futuro roseo".

Classe 1999, Anel Ahmedhodzic è nato in Svezia ma ha origini bosniache, motivo per cui ha scelto di giocare proprio con la selezione gialloblu. Attualmente in forza al Malmö con cui si è laureato Campione di Svezia nel 2020, venendo nominato anche migliore difensore dell'intero campionato svedese.