Calciomercato Palermo: Tutino non convocato dal Parma, è ad un passo. Verre…

Tutino non convocato per Bari-Parma, ad un passo dal Palermo. Attesa per Verre

Mediagol ⚽️

Il Palermo targato City Football Group si appresta a definire un'importante operazione in entrata per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Eugenio Corini. Il binomio dirigenziale composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno ha ormai raggiunto un'intesa di massima con il Parma per il trasferimento in rosanero dell'attaccante Gennaro Tutino.

Jolly offensivo eclettico e dinamico il calciatore classe 1996 nativo di Napoli può agire da prima punta di manovra ma, interpretare con egual padronanza anche il ruolo di trequartista o attaccante esterno su entrambi i versanti. Profilo di acclarata esperienza e buon rendimento in categoria, Tutino vanta ben 134 presenze nel torneo cadetto, condite da trentaquattro marcature e ben quattordici assist. Con la maglia della Salernitana l'apice della sua carriera professionale nella stagione 2020-2021, che ha segnato il ritorno in massima serie della formazione campana allora guidata da Fabrizio Castori, un campionato trionfale vissuto da protagonista dall'ex Cosenza, che gonfiò la rete avversaria in ben tredici occasione firmando anche sei assist vincenti.

Accordo totale tra il Palermo e il club ducale: il calciatore dovrebbe trasferirsi alla corte di Corini con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club di viale del Fante. Punto di convergenza trovato anche con l'entourage del ragazzo attualmente legato alla società emiliana da un contratto in scadenza 2025, qualora il Palermo esercitasse il prossimo giugno il diritto di riscatto sull'intero cartellino del classe 1996, Tutino firmerebbe con il club targato City Football Group un contratto triennale.

Ratifica dell'operazione che dovrebbe concretizzarsi nei primi giorni della prossima settimana. Intanto il tecnico del Parma, Fabio Pecchia non ha convocato il jolly offensivo per la sfida odierna contro il Bari, in programma alle 14:00 al San Nicola. Un ulteriore indizio che conduce ad un buon esito della trattativa per il trasferimento di Tutino alla corte di Eugenio Corini, che si prepara ad accogliere un rinforzo di esperienza e qualità utile ad alzare l'asticella in fase offensiva.

Non solo Tutino. Il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, di concerto con il polo di riferimento manageriale dell'area scouting del City Football Group, Luciano Zavagno, si appresta a chiudere un'altra operazione di assoluto livello in entrata. Il binomio dirigenziale del club rosanero è molto vicino a centrare un obiettivo di prestigio che appariva oggettivamente complesso. Valerio Verre, salvo improbabili colpi di scena, dovrebbe essere già la prossima settimana un nuovo giocatore del Palermo. Prestito con diritto di riscatto in favore del Palermo FC per il cartellino del centrocampista ad oggi blucerchiato, condizione che potrebbe tramutarsi in obbligo in caso di promozione della compagine di Corini in massima serie.

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic non ha ancora sciolto le riserve sulle convocazioni in vista della sfida contro l'Empoli, posticipo di Serie A in programma lunedì 16 gennaio alle ore 20:45.