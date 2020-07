Calciomercato Palermo, si lavora per settembre: da Giacomelli a Corazza, tante le idee per l’attacco

Il Palermo e il calciomercato.

I rosanero stanno lavorando per comporre la squadra che nella prossima stagione possa dire la sua nel girone C del campionato di Serie C. Le operazioni di mercato apriranno a settembre, ma Sagramola e Castagnini sono intenti a studiare il giusto piano per consegnare al prossimo allenatore una rosa più che competitiva.

I nomi legati al Palermo sono davvero tanti, ma nel frattempo i dirigenti rosanero hanno bisogno di ottenere il nulla osta per quei giocatori che indosseranno la maglia rosanero dall’1 settembre, in vista del ritiro di Petralia Sottana. Gli attaccanti accostati sono diversi, ma sarebbe meglio concentrarsi su tre nomi che in C possono fare davvero la differenza. L’edizione odierna di Repubblica si concentra su Stefano Giacomelli (Vicenza), Simone Corazza (Reggina) e Simone Simeri (Bari). La concorrenza è davvero spietata, ma il Palermo ha un’arma ossia Rinaldo Sagramola. Il dirigente rosanero, infatti, conosce molto bene Corazza e si è fiduciosi sul suo approdo in Sicilia, sebbene sia cercato anche dal Modena. Giacomelli è invece un centravanti dalla grande esperienza sulle cui tracce vi sono Empoli e Triestina, non sarà semplice avere la meglio. Simone Simeri, invece, protagonista con la maglia del Bari nell’anno della D, potrebbe non rinnovare il proprio contratto con i biancorossi e a quel punto entrerebbe in campo proprio il Palermo. Altro profilo che segue con attenzione il Palermo è quello di Davide Marsura che nella stagione in corso ha vestito la maglia del Livorno, tra gli obiettivi anche Matteo Di Piazza, Andrea Brighenti e Daniele Paponi. Al momento le uniche certezze in casa Palermo sono Santana e Floriano, in attesa che il calciomercato entri ne vivo.