Calciomercato Palermo, si allontanano Peretti e Langella: in stand-by Kraja e Fallani. Felici e Lucca…

“Si allontano Peretti e Langella”

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che fa il punto sulla squadra che nelle prossime settimane dovrebbe andare in ritiro in quel di Petralia Sottana. Tuttavia, sembrerebbe esserci qualche difficoltà con uno dei comparti che sembrava essere in via di sistemazione, ovvero quello degli under da riconfermare. Il nuovo Palermo targato Hera Hora, infatti, dovrà fare i conti con Verona e Pisa.

“Mentre il mercato del Palermo continua a non entrare nel vivo, gli under avuti nella scorsa stagione iniziano ad accasarsi o a legarsi ulteriormente alla loro base. Nelle scorse settimane il Verona ha «promosso» Peretti tra i professionisti, rallentando ulteriormente una trattativa con i rosa che ancora non trova una chiusura, mentre nei prossimi giorni sarà ratificato il rinnovo di Langella col Pisa, che a questo punto tratterrà il centrocampista in organico. Il Palermo rischia così di dover rinunciare a due degli under che intendeva portare in ritiro”.

Certi di far nuovamente parte del gruppo rosanero, Doda, a cui il Palermo ha prolungato il vincolo e Silipo, per il quale la dirigenza ha raggiunto un accordo con la Roma per farlo rientrare in Sicilia. Ufficialmente fuori dal progetto del nuovo Palermo, Vaccaro accasatosi al Pontedera e Lucera, che ha trovato l’accordo con l’Acireale. Ancora in stand-by, invece, le situazioni legate a Kraja e Fallani, altri due under per i quali la società di viale del Fante sta lavorando in vista di un ritorno in rosanero. Si complica inoltre il ritorno di Felici e Lucca.

“Si complica l’affare Felici, anche a causa dell’infortunio patito dal giovane attaccante romano. Tutto fermo, per il momento, anche per il contratto del centravanti Lucca, formalmente svincolato e libero di accasarsi altrove, ma sempre in trattativa col Palermo per trovare un’intesa sul suo rientro. Sul fronte entrate, non si registrano aggiornamenti, se non la necessità sempre più impellente da parte della Reggina di cedere alcuni dei suoi over. Il ds amaranto Taibi qualche settimana fa ha incontrato i dirigenti del Palermo e sul tavolo rimangono tre possibili nomi: l’attaccante Corazza, il terzino Garufo e il mediano De Rose”, scrive il noto quotidiano.