Calciomercato Palermo: si accelera per Floriano, per il centrocampo idea Sbrissa

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Andrea Silipo, attaccante classe 2001 proveniente dalla Roma, il Palermo è pronto ad effettuare altre operazioni in entrata. Il mercato da oggi entra nel vivo per il club rosanero, con l’apertura della sessione invernale per le società professionistiche. Sul taccuino del duo Sagramola-Castagnini c’è il nome di Roberto Floriano, 33enne attaccante che a breve si svincolerà dal Bari.

Oltre a Floriano, però, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, il Palermo avrebbe gli occhi puntati anche su un centrocampista: Giovanni Sbrissa della Pergolettese. Il classe 1996 può ricoprire praticamente tutti i ruoli in mediana e l’interesse del club rosanero sarebbe scaturito in virtù degli ottimi rapporti tra i dirigenti della società di viale del Fante e l’agente del ragazzo.

Sbrissa, per diversi anni, è stato considerato uno dei migliori giovani nel panorama italiano. Dopo esser cresciuto nel vivaio del Vicenza si è trasferito nel 2015 al Sassuolo, per poi finire in prestito in diverse squadre. Questa estate la decisione di tentare la fortuna con la maglia della Pergolettese, ma fin qui solamente sei presenze, di cui solo una dal 1′.

“Al momento sul nome di Sbrissa è stato effettuato solo un sondaggio. Le priorità sul mercato riguardano l’attacco e, dopo l’arrivo di Silipo, il Palermo prova ad accelerare i tempi per Floriano. Il Bari dovrebbe liberarlo entro questo fine settimana e il Palermo potrà tesserarlo solo a partire dall’8 gennaio“, conclude il quotidiano.

