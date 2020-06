Calciomercato Palermo, prime mosse: Colpani e Gliozzi nel mirino, rosa alla finestra per Simeri

“Il pallone torna a rotolare e il Palermo torna a visionare i possibili rinforzi per il prossimo mercato, alcuni di questi scesi in campo nello scorso weekend e altri già in vacanza, aspettando di conoscere le rispettive destinazioni per il futuro“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle possibile mosse per rinforzare l’organico del club rosanero. I vertici della società di viale del Fante, ormai da diverse settimane, lavorano per cercare di capire quali possono essere i profili da andare ad inserire in rosa in vista del prossimo campionato di Serie C, col Palermo che ha l’obiettivo di fare in torneo di vertice.

Per la mediana forte interesse per Colpani, centrocampista di proprietà dell’Atalanta in prestito al Trapani. Il duo Sagramola-Castagnini è in ottimi rapporti con il club orobico, col quale sta già trattando anche il ritorno in rosanero di Kraja. A centrocampo piace anche Carriero del Monopoli (in prestito dal Parma), mentre in difesa occhi puntati su De Col della Virtus Entella.

Per quanto concerne il reparto avanzato, invece, il ventaglio di possibili scelte è ancor più ampio. Lo svincolato Paponi e Gliozzi del Sassuolo sono nomi nel taccuino dei dirigenti rosanero, ai quali vanno aggiunti Comi della Pro Vercelli, Piccolo della Cremonese, Fischnaller del Sudtirol e Simeri del Bari. Per quest’ultimo, però, bisognerà attendere i playoff di C: “Il Palermo rimane alla finestra, nel caso in cui dovesse liberarsi al termine di questa stagione“, conclude il quotidiano.

