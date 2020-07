Calciomercato Palermo, occhi in casa Monza, Reggina e Vicenza: il punto sugli obiettivi del club

“Palermo in caccia”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Palermo, infatti, è costantemente al lavoro per completare e rafforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico per la prossima stagione. “Sulle orme di chi ha vinto, ma anche con il supporto di grandi alleanze”, si legge. Sì, perché la dirigenza rosanero starebbe monitorando diversi calciatori che nel corso dell’ultima annata hanno militato in squadre che hanno già conquistato la Serie B, come Vicenza, Reggina e Monza, e giovani talenti di proprietà di club del calibro di Atalanta, Roma e Juventus.

“I nomi sul taccuino di Sagramola e Castagnini riconducono a queste triangolazioni con qualche distinguo. Perché se dalle rose dei biancorossi e degli amaranto possono arrivare elementi con ingaggi in linea con quelli della Serie C, diverso è il discorso per il club di Berlusconi dove il livello degli stipendi è al di sopra degli standard. Questo non vuol dire che profili come quelli di Brighenti e Gliozzi per l’attacco non interessino. Tra i due più il secondo, per età e perché di proprietà del Sassuolo, con cui si potrebbe concordare una soluzione più vantaggiosa”, scrive la Rosea.

Per quanto concerne l’attacco, in cima alla lista dei desideri del club di viale del Fante vi sarebbero al momento Guerra del Vicenza e Corazza della Reggina “con quest’ultimo che, nell’ultima settimana, è diventato più tema d’attualità di quanto non lo fosse prima, in virtù di un’asse di mercato che potrebbe aprirsi lunga la rotta che porta in riva allo Stretto dove molti giocatori, come De Rose e Garufo, sono considerati in uscita”. In questa lista, anche i nomi di Gasparetto e Bertoncini (difensori centrali), “che il direttore sportivo Taibi ha fatto al suo omologo Castagnini in alternativa a Loiacono che da Reggio Calabria, invece, non si muove”. La Reggina, dunque, sarebbe disposto a lasciare partire Corazza, direzione Palermo. Il giocatore piace anche a Ternana e Modena, ma “il club amaranto potrebbe anche trovare un modo per favorire l’operazione con il club di via del Fante”.

Oltre a Guerra, il Palermo avrebbe messo nel mirino anche altri due svincolati del Vicenza, ovvero Liviero e Cinelli, quest’ultimo in alternativa a De Rose. Così come Giacomelli, in rottura con il club veneto. E’ sempre vivo, invece, l’interesse per Colpani, centrocampista in forza al Trapani in prestito dall’Atalanta. “Il club con il quale, però, c’è in ballo tanta carne al fuoco è la Roma”, prosegue il noto quotidiano sportivo. A parte Silipo, alla società rosanero piacciono anche Pezzella per il centrocampo e Celar per l’attacco. “Gli ottimi rapporti tra le due società aprono un ventaglio di opzioni praticabili, così come con la Juventus. Nella lista di Castagnini sono finiti i nomi di Beruatto, per il ruolo di terzino sinistro e di Olivieri per quello di attaccante esterno, entrambi in C con la formazione under 23″, conclude.