Calciomercato Palermo, non solo Pandolfi: alla dirigenza piace anche bomber Magrassi

15 gol con la maglia del Pontedera nel Girone A di Serie C. Stiamo parlando di Andrea Magrassi, profilo che piace molto alla dirigenza rosanero

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano, il Palermo starebbe valutando il profilo di Andrea Magrassi per sostituire Lorenzo Lucca . Nella passata stagione il bomber classe 93' vanta all'attivo quindici reti con la maglia del Pontedera nel Girone A di Serie C .

"Il cartellino di Magrassi appartiene però all'Entella che è appena retrocesso dalla B e sembra intenzionata a tenerselo. L'ex centravanti della Virtus Verona ha ancora un anno di contratto, ragion per cui se l'Entella non dovesse provvedere ad un rinnovo, Magrassi potrebbe essere allettato da altre piazze", si legge sulla Gazza.