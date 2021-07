Calciomercato Palermo, Filippi studia le mosse: Bombagi-Pandolfi ma non solo

Il coach Filippi - coadiuvato dallo sguardo lungimirante del ds Castagnini - sta monitorando diversi profili per sostituire Lorenzo Lucca nel reparto più avanzato rosanero. L'ex secondo di Boscaglia avrebbe anche già individuato il secondo portiere

Nel reparto più avanzato dell'organico rosanero sarà una vera e propria rivoluzione. Con un Lorenzo Lucca sempre più vicino al passaggio in un club militante in categoria superiore e con un Nicola Rauti il cui rientro nell'Isola appare molto improbabile, risulta necessario mescolare le carte individuando, al più presto, il pacchetto offensivo del prossimo Palermo . Lo stesso Andrea Saraniti sembra essere destinato a salutare il club della sua città dopo appena una stagione decisamente opaca.

Il fantasista Bombagi è da ieri ufficialmente svincolato dal Teramo e sono diverse le società militanti in terza serie che vorrebbero assicurarsi il pacchetto delle sue prestazioni. Lo stesso Avellino , Bari e Catanzaro oltre che, naturalmente, il Palermo . Ben trenta le presenze in C nella stagione appena trascorsa e nove le reti siglate. Sembra, dunque, essere lui l'obiettivo principale per la trequarti di Giacomo Filippi .

Il centravanti boa incaricato di raccogliere l'eredità del giovane e promettente Lucca , potrebbe essere Pandolfi . Attaccante puro rientrato alla Turris dopo il prestito in cadetteria al Brescia . Con le Rondinelle zero presenze a causa di un brutto infortunio al ginocchio che l'ha tenuto lontano dai campi di gioco. Sulle sue tracce ci sono, però, anche club di Serie B e questo potrebbe decisamente complicare lo sviluppo della trattativa dalla parti di Viale del Fante.

Oltre al reparto più avanzato, la dirigenza rosanero sta cercando di completare tutti gli slot per impacchettare al meglio il regalo di Filippi prima dell'inizio del ritiro. Dopo l'arrivo di Giron, adesso il club siciliano starebbe sondando con la Roma per un terzino classe 2002: Buttaro. Freccia dardeggiante sulla corsia di destra che ha ben impressionato Castagnini nel corso delle finali di Primavera 1. Per Ciervo non ci sono, invece, attualmente le condizioni per un trasferimento alla "Silipo".