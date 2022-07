Calciomercato Palermo, Luperini verso l’addio: il nodo contratto e club di B…

Il riverbero della rivoluzione nell'area tecnica sul mercato: Luperini in uscita

L'addio di Silvio Baldini e Renzo Castagnini, che hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi per divergenze strategiche ed operative con management e proprietà del Palermo targato City Football Group, ha inevitabilmente stravolto gli scenari anche in sede di calciomercato.

Diversi protagonisti dell'esaltante promozione in Serie B della compagine rosanero, per ragioni squisitamente tecniche o meramente contrattuali, sembrano ormai destinati a cambiare aria. Emblematico in tal senso il caso di Gregorio Luperini.

Ben sette gol e quattro assist vincenti, un'infinità di chilometri percorsi sul manto erboso ed una marea di palloni recuperati in pressing alto sulla trequarti offensiva. Finto trequartista, mezzala plasmata da Baldini nelle vesti di guastatore nel cuore del tridente offensivo: cucitura, pressione, sponde e tempi di inserimento. Centrocampista universale rivitalizzato sotto il profilo atletico e motivazionale dalla cura del tecnico toscano. Oggetto anche lui di numerose attenzioni da vari di club di B e non solo.

Futuro e posizione contrattuale del classe 1994 sono stati oggetto di radicali divergenze di vedute tra l'ex binomio tecnico-dirigenziale del club di viale del Fante ed il management della holding araba, azionista di maggioranza del Palermo FC. L'ex Trapani, in scadenza nel 2023, ha destato l'attenzione di numerosi club di B dopo l'eccellente rendimento fornito nell'annata culminata nel salto di categoria con la maglia rosanero.

Perugia, Ascoli, Frosinone, tra le società disposte a rilevare il cartellino di Luperini a titolo definitivo mettendo sul piatto un lauto triennale per il calciatore.

I tentativi di trasmettere la centralità nel progetto tecnico-tattico e gettare le basi per un prolungamento del contratto del centrocampista da parte di Castagnini e Baldini non sono andati a buon fine. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, manager e proprietà rosanero non reputano una priorità in agenda la questione. La rivoluzione in corso nell'attuale area tecnica del club siciliano pare aver congelato ogni dialogo. La posizione del Palermo in tal senso sembra essere piuttosto netta: non dovrebbe arrivare nessuna offerta per il prolungamento del contratto al calciatore.

Le strade della società rosanero e del ragazzo originario di Pisa sembrano ormai destinate a separarsi. Luperini ed il suo entourage restano in attesa e valutano contestualmente le opzioni alternative in quello che rappresenta un momento topico della carriera del classe 1994.

La volontà del calciatore è quella di legittimare l'eccellente stagione disputata alla corte di Baldini, sposando la causa di un club disposto a puntare incondizionatamente su di lui, prospettandogli le congrue garanzie tecniche e contrattuali. Ogni mossa di mercato in entrata ed in uscita verrà ponderata dalla dirigenza rosanero soltanto dopo l'annuncio del nuovo allenatore, in conformità al suo credo calcistico ed alle relative valutazioni.

Gregorio Luperini è sempre più un giocatore in uscita, probabile addio per un altro dei protagonista del percorso targato Baldini-Castagnini culminato nella promozione del Palermo in Serie B...