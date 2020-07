Calciomercato Palermo, la strategia rosanero: Guerra e Costanino usato garantito, nel mirino anche Coda

Manovre di mercato.

Il Palermo inizia a muoversi per costituire l’organico che andrà ad affrontare il prossimo campionato di Serie C. La rosa necessità di rinforzi più o meno in tutti i reparti, ma ha già una buona ossatura dalla quale partire, composta da: Pelagotti, Lancini, Accardi, Crivello, Martinelli, Martin, Floriano, ai quali vanno aggiunti anche i giovani Doda e Lucca, pronti a firmare un nuovo contratto con la società di viale del Fante.

Per quanto concerne i nuovi acquisti, la strategia del duo Sagramola-Castagnini è quella di trovare profili abbastanza navigati e che conoscono bene il campionato di Serie C. Tra questi, secondo quanto ripotato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero Simone Guerra e Rocco Costantino: il primo 25 presenze e 6 gol col Vicenza, il secondo, invece, negli ultimi sei mesi ha militato nel Bari in prestito dalla Triestina realizzando in totale in stagione 5 reti.

Restando nel capitolo attaccanti, riporta Il Corriere dello Sport, il Palermo avrebbe messo nel mirino anche Massimo Coda, centravanti che non ha rinnovato il proprio contratto con il Benevento. Il classe ’88 è però è anche seguito dal Monza, neopromosso in B, i rosanero seguono con interesse la vicenda e restano alla finestra dopo aver sondato la sua disponibilità a ripartire da una piazza prestigiosa come Palermo.

