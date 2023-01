Calciomercato Palermo, la pista Lazaar non trova riscontro

Achraf Lazaar non sarà un nuovo giocatore del Palermo. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, è escluso un ritorno in rosanero del terzino marocchino che è stato accostato al club di viale del Fante nelle ultime ore della corrente sessione di calciomercato invernale. Nonostante lo stesso procuratore del giocatore, Giovanni Tateo, abbia confermato il timido approccio effettuato dal club rosanero con la prospettiva di un ritorno in Sicilia che avrebbe fatto gola a Lazaar, il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo ha virato con decisione su altri profili per completare la batteria di esterni sinistri a disposizione di Corini (FATTA PER MASCIANGELO DAL BENEVENTO, LEGGI QUI).