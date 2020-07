Calciomercato Palermo, il futuro di Doda è rosanero: Sagramola e Castagnini a lavoro per altri quattro under

Masimiliano Doda nuovo tassello per la linea verde del Palermo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così, evidenziando come il futuro dell’esterno albanese sia a tinte rosanero. L’avventura del classe 2000 alla Sampdoria è infatti ufficialmente conclusa dopo sette anni. Il giocatore, a seguito del mancato salto tra i professionisti con i blucerchiati, è pronto ora a realizzare questo sogno con la maglia del club di Viale del Fante, che ha vestito nella scorsa stagione di Serie D guadagnandosi – complice anche la regola degli under – un posto da titolare e dando mostra delle sue qualità. Per lui sarebbe pronto un contratto triennale. Un vero e proprio attestato di stima da parte della società, che intende puntare su diversi giovani di talento.

“Doda – si legge tra le righe del noto quotidiano – sarà il secondo tassello, dopo l’acquisto a titolo definitivo di Silipo dalla Roma, di quel tesoro di under che nella scorsa stagione il Palermo ha cresciuto. Per quanto riguarda i giovani, però, l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola non vuole fermarsi qui e punta ad altre conferme“.

Calciomercato Palermo, All-in su Andrea Silipo: tutti i dettagli sull’accordo con la Roma. La recompra ed il contratto…

Per altri quattro giovani, che hanno militato al Palermo lo scorso anno in prestito, è pronto un nuovo contratto. Accordi in dirittura d’arrivo, infatti, anche con Manuel Peretti, Erdis Kraja, Christian Langella e Mattia Fallani. L’idea è quella di acquistare i loro cartellini a titolo definitivo concedendo ai club di

provenienza, come previsto dall’accordo per il trasferimento di Andrea Silipo, il diritto di poterli riacquistare in futuro. Trattative ancora in corso, invece, per quanto riguarda Mattia Felici, il cui futuro dipende dalle sorti del Lecce, e Lorenzo Lucca, attualmente svincolato.

Palermo, Lucca scopre le carte: “Voglio restare, svelo cosa ho detto al mio agente. Quel messaggio di Corini…”