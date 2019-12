Calciomercato Palermo: i rosanero chiudono per Silipo e continuano a trattare per Floriano

Il Palermo si muove sul mercato.

Palermo, il “Barbera” deve tornare ad essere un fortino: il cammino dei rosanero. I numeri

La dirigenza rosanero sta intervenendo per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione in cui si dovrà certamente lottare per conquistare la promozione in Serie B. Nel pomeriggio di lunedì è arrivata la firma di Andrea Silipo, esterno offensivo romano classe ’01 che sarà un’alternativa a Mattia Felici. Il Palermo non vuole comunque fermarsi qui, l’obiettivo principale adesso è Roberto Floriano che in quel di Bari nella scorsa stagione ha realizzato 13 reti e fornito ben 8 assist. Il calciatore trentatreenne, come conferma l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, ha voglia di rimettersi in gioco dopo una prima parte di stagione vissuta da gregario con solo 9 presenze, tra l’altro da subentrato, e zero reti all’attivo. L’ex Foggia sarebbe un rinforzo gradito per mister Rosario Pergolizzi che qualche settimana fa ha perso il capitano Mario Alberto Santana a causa di un terribile infortunio al tendine d’Achille.

Palermo, un anno caotico: dagli inglesi ai Tuttolomondo fino alla rinascita con Mirri, le pagelle del 2019