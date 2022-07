Calciomercato Palermo: futuro Luperini: contratto, veto Baldini e club su di lui…

Il Palermo cambia pelle e si rifà il look in vista del prossimo campionato di Serie B. Club rosanero particolarmente operoso in queste ore frenetiche di calciomercato che fanno da preludio al primo impegno ufficiale della stagione fissato per il...

Il Palermo cambia pelle e si rifà il look in vista del prossimo campionato di Serie B.

Club rosanero particolarmente operoso in queste ore frenetiche di calciomercato che fanno da preludio al primo impegno ufficiale della stagione fissato per il 31 luglio. Turno preliminare di Coppa Italia in programma domenica prossima al "Barbera" che vedrà i rosanero sfidare la Reggiana di Aimo Diana. Il direttore sportivo Renzo Castagnini ed il manager di riferimento dell'area scouting del City Football Group, Luciano Zavagno, stanno decisamente accelerando negli ultimi giorni definendo varie operazioni significative in entrata ed in uscita.

Ufficializzato l'arrivo del portiere Mirko Pigliacelli, a breve saranno ratificati gli innesti di Elia (laterale offensivo polivalente, prestito con diritto di riscatto e controriscatto per l'Atalanta) , Marco Sala (esterno sinistro basso, prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Sassuolo), Ionut Nedelcearu (centrale difensivo nel giro della Nazionale rumena a titolo definitivo dal Crotone), Matteo Stoppa ( trequartista-seconda punta in prestito dalla Sampdoria). Trattative molto ben avviate anche per il talentuoso playmaker Giacomo Calò ( cartellino di proprietà del Genoa) e per il cartellino del jolly difensivo serbo dal passaporto croato, Mladen Devetak dal Vojvodina.

Dopo gli addii di Pelagotti e Odjer ( contratto in scadenza non rinnovato) e Felici (risoluzione del prestito con il Lecce e rescissione del contratto con entrambi i club prima di accasarsi alla Triestina) anche Dall'Oglio è ormai virtualmente un ex pronto a ripartire dall'Avellino. Da decifrare il futuro di De Rose, riferimento dentro e fuori il rettangolo verde per Baldini ma che potrebbe essere sacrificato sull'altare di una rivoluzione che potrebbe ridisegnare il reparto di centrocampo. In zona nevralgica, certo della permanenza è il solo Samuele Damiani, acquistato a titolo definitivo dall'Empoli, mentre Broh è ancora sotto la lente di osservazione del coach originario di Massa.

Altra situazione complessa è quella relativa al futuro di Gregorio Luperini. Ben sette gol e quattro assist vincenti, un'infinità di chilometri percorsi sul manto erboso ed una marea di palloni recuperati in pressing alto sulla trequarti offensiva. Finto trequartista, mezzala plasmata da Baldini nelle vesti di guastatore nel cuore del tridente offensivo: cucitura, pressione, sponde e tempi di inserimento. Centrocampista universale rivitalizzato sotto il profilo atletico e motivazionale dalla cura Baldini. Oggetto anche lui di numerose attenzioni da vari di club di B e non solo.

L'ex Trapani costituisce punto fermo e giocatore ritenuto incedibile dal tecnico toscano e dalla dirigenza rosa. Posizione ribadita dagli stati generali dell'area tecnica nel corso di un confronto interlocutorio con l'entourage del calciatore. Tuttavia, il contratto in scadenza nel 2023 e la corte serrata del Perugia, oltre al vivo interessamento di Brescia, Ascoli e Frosinone, potrebbero a medio termine mutare gli scenari. Un lauto contratto triennale, unitamente all'assoluta centralità nel progetto tecnico, condizioni allettanti prospettate al ragazzo dalle pretendenti al suo cartellino, rappresentano indubbi elementi di appeal in ambito carrieristico e professionale. Al momento il prolungamento del contratto attualmente in essere del classe 1994 pare non costituire una priorità nell'agenda della società di viale del Fante. Le parti si riaggiorneranno prossimamente e la questione resta in evoluzione. Tuttavia, l'auspicio di Silvio Baldini è quello di poter contare su un profilo fondamentale in entrambe le fasi di gioco nel suo scacchiere, valore aggiunto ed ago della bilancia sul piano tattico, anche nella prossima stagione che vedrà il Palermo ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B.