Calciomercato Palermo, Floriano è più vicino: ufficiale la rescissione con il Bari. Il comunicato

E’ ufficiale: Roberto Floriano non è più un giocatore del Bari.

Termina qui l’avventura di Roberto Floriano in biancorosso. Il giocatore, finito da tempo nel mirino del Palermo del duo Mirri-Di Piazza, ha ufficialmente rescisso il contratto che lo legava ai “galletti”. Salvo clamorose sorprese, l’ex numero 10 del Bari, capocannoniere dei biancorossi in Serie D, si accaserà presto nella squadra guidata da Rosario Pergolizzi: decisa a rinforzarsi in vista del girone di ritorno, per centrare l’obiettivo promozione. A comunicare la rescissione con il classe ’86 è stato lo stesso club biancorosso attraverso una nota diffusa, proprio pochi istanti fa, tramite i propri canali ufficiali.

“SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’attaccante italo-tedesco Roberto Floriano al club biancorosso. A Floriano vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto con la casacca biancorossa insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.