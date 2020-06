Calciomercato Palermo, Felici agli ordini di Liverani: braccio di ferro con il Lecce per il futuro del 2001. La trattativa…

“Se la stagione in serie A è destinata a riprendere a breve, il campionato di serie D invece è già finito con i verdetti che sono arrivati a tavolino”.

Scrive l’odierna edizione del ‘Quotidiano di Puglia’. D’altra parte, lo scorso 20 maggio, il Consiglio della FIGC, che ha ratificato la ripresa prossima dei tornei professionistici, ha sancito contestualmente lo stop definitivo per l’universo dilettantistico in seguito all’emergenza globale legata alla diffusione del Coronavirus.

In attesa della riunione del Consiglio Federale che il prossimo 3 giugno dovrà pronunciarsi in merito alla proposta da parte della Lega Nazionale Dilettanti di considerare promosse in Serie C tutte le squadre attualmente prime in classifica nei relativi gironi di Serie D – ovvero Palermo, Lucchese, Pro Sesto, Mantova, Grosseto, Campodarsego, Matelica, Turris e Bitonto -, la dirigenza rosanero, che non intende rinunciare a tutti i suoi under, ha già iniziato a sondare il terreno per la sessione estiva di calciomercato.

Al momento, l’obiettivo numero uno per il club di viale del Fante è quello di provare a mantenere in squadra Mattia Felici, attaccante di proprietà del Lecce, che ha contribuito in modo sostanziale all’annata trionfale del nuovo Palermo targato Hera Hora. I contatti tra le due parti sono già stati avviati ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Dunque, il futuro del classe 2001 è ancora tutto da scrivere. Nel frattempo, il giovane calciatore romano, che pochi giorni fa ha lasciato il capoluogo siciliano per le vacanze estive, proseguirà gli allenamenti con il club giallorosso, che ha chiesto e ottenuto il nulla osta.

“In ragione della conclusione anticipata della stagione, il Lecce ha chiesto e ottenuto il nulla osta affinché sia Felici che Pierno (in prestito al Bitonto) si possano allenare fino al termine della stagione sportiva corrente agli ordini del tecnico Fabio Liverani e del suo staff. Ovviamente, non potranno essere utilizzati nelle gare del campionato di serie A. Per entrambi sarà il giusto premio dopo una stagione vissuta da protagonisti”, scrive il noto quotidiano.