Calciomercato Palermo, doppio assalto in casa Reggina: Bianchi vicino alla firma, Corazza…

Doppio assalto per il Palermo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre così, riassumendo le prossime mosse di mercato del club di Viale del Fante, che ha gli occhi puntati in casa della Reggina. Dati i problemi fisici di Alessandro Martinelli, che ieri non è partito insieme alla squadra per il ritiro a Petralia Sottana e che prossimamente si recherà a Milano per ulteriori accertamenti, il duo Castagnini-Sagramola ha necessità di colmare le lacune del centrocampo. Attualmente, infatti, Malaury Martin è l’unica pedina a disposizione di Roberto Boscaglia. È per questa ragione che la dirigenza ha puntato Nicolò Bianchi, uno dei protagonisti della cavalcata dei calabresi verso la promozione in Serie B (28 presenze, 1 gol e 5 assist). L’accordo con il ventottenne, secondo quanto riporta il noto quotidiano, sarebbe vicino. Più difficile, invece, l’arrivo di Francesco De Rose. È improbabile infatti che il tecnico Domenico Toscano rinunci ad entrambi. Restano calde, invece, le piste per Andrea Palazzi e Simone Pasa.

Prosegue, inoltre, la trattativa che potrebbe condurre in rosanero Simone Corazza. L’attaccante classe ‘91 sembrerebbe infatti corrispondere all’identikit delineato dalla società per il ruolo di guida d’esperienza nel reparto avanzato. È per questa ragione che al giocatore sarebbe stato garantito un contratto alle stesse cifre e della stessa durata di quello con la Reggina, con la possibilità di un incremento nel caso in cui i siciliani conquistino la promozione.

