Palermo, tegola Martinelli: a centrocampo resta solo Martin. Il duo Castagnini-Sagramola…

Il ritiro del Palermo a Petralia Sottana inizia con una brutta sorpresa

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia apre così, mettendo in evidenza come la partenza dei rosanero verso il borgo madonita sia stata caratterizzata dall’assenza di Alessandro Martinelli. Il forfait del centrocampista è dovuto ad alcuni problemi fisici che non sarebbero di poco conto. Nei prossimi giorni, infatti, si recherà a Milano per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. La natura del problema non è ancora nota, ma l’intera stagione potrebbe essere a rischio.

Intanto, quest’oggi in quel di Petralia Sottana avranno inizio le sedute di allenamento. A centrocampo il tecnico Roberto Boscaglia potrà contare dunque, almeno per il momento, soltanto su Malaury Martin. L’assenza dello svizzero pesa e il duo Castagnini-Sagramola, come rivela il noto quotidiano, è in apprensione. Se effettivamente i tempi di recupero dovessero essere lunghi, il club di Viale del Fante dovrà aggiungere un nuovo tassello alla lista degli obiettivi di mercato. Ad un mese dall’inizio del campionato di Serie C, infatti, il reparto centrale risulta vacante.

