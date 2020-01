Calciomercato Palermo, Di Piazza accoglie Floriano: il messaggio di benvenuto del vicepresidente

Roberto Floriano è un nuovo giocatore del Palermo.

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ieri, nel tardo pomeriggio, l’ufficialità: l’attaccante classe ’86, dopo aver assistito dagli spalti del “Renzo Barbera” alla gara contro il Marsala, ha firmato con il club rosanero un contratto di sei mesi più un ulteriore anno in caso di promozione in Serie C. Dunque, già da oggi il calciatore nativo di Albstadt-Ebingen (Germania) – che ha indossato la maglia del Bari per un ano e mezzo -, sarà a disposizione di mister Rosario Pergolizzi, che lo preparerà, insieme al resto del gruppo, in vista del prossimo impegno di campionato contro il San Tommaso.

Calciomercato Palermo, ecco Floriano: l’italo-tedesco firma un contratto di sei mesi

Calorosa l’accoglienza della tifoseria e della società rosanero. Nello specifico, il vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, ha voluto dare il benvenuto a Floriano. Augurandogli un buon proseguo di stagione, attraverso un post pubblicato sul proprio account ‘Instagram’: “Benvenuto Roberto Floriano nella famiglia SSD Palermo”.

